Запущено приложение для быстрого переноса реальных объектов на экран компьютера

Чтобы получить желаемый объект на компьютер, нужно лишь сделать его фотографию на нейтральном фоне. Также важно освещение: если оно будет плохим, то сервис плохо распознает объект. В ролике из Twitter демонстрируется, как пользователь делает снимок растения, затем наводит смартфон на экран компьютера, устройства синхронизируются, и на последнем появляется вырезанная картинка в формате PNG.