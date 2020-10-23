Приложения
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Запущено приложение для быстрого переноса реальных объектов на экран компьютера
ClipDrop
Представлена бета-версия приложения ClipDrop для быстрого переноса реальных объектов на экран компьютера. Сервис способен автоматически убрать фон на сделанном снимке и делает это качественно.
Чтобы получить желаемый объект на компьютер, нужно лишь сделать его фотографию на нейтральном фоне. Также важно освещение: если оно будет плохим, то сервис плохо распознает объект. В ролике из Twitter демонстрируется, как пользователь делает снимок растения, затем наводит смартфон на экран компьютера, устройства синхронизируются, и на последнем появляется вырезанная картинка в формате PNG.
Сервис работает с Adobe Photoshop, для этого нужно лишь установить специальный плагин. ClipDrop также может сканировать текст. Приложение доступно для Windows, MacOS, Android и iOS. Сервис платный, но есть пробный период, во время которого можно вырезать пять объектов. Стоимость подписки на месяц составляет 799 рублей, на год — 2790 рублей.