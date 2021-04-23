Запущено приложение с идеальной лентой новостей под каждого россиянина

В приложении собраны материалы Lenta.ru, «Газеты.Ru», «Чемпионата», портала «Рамблер» и больше десятка других сайтов. В MediaUp работает система рекомендаций для каждого конкретного пользователя. По сути, приложение работает как фильтр. Пользователь будет получать только интересные для него заметки.

На главной странице приложения будут отображаться главные новости дня, а затем персональная лента. Пользователи также смогут сами настраивать её: оставлять отметки «Больше таких материалов» или «Меньше таких материалов». Статьи можно будет пересылать друзьям и добавлять в «Избранное».

Приложение уже доступно для iOS и Android.