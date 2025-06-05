Менеджер продукта Google Photos Джейми Аспинолл объяснил, что компания остановила запуск функции на очень небольшом числе устройств, чтобы исправить основные проблемы: задержки в работе, качество поиска и удобство использования. По его словам, на исправления уйдёт примерно две недели. После этого Google планирует выпустить улучшенную версию.

Кроме того, в Google Photos появилась новая возможность: теперь можно использовать кавычки для поиска точных совпадений текста в названиях файлов, описаниях и даже на самих фотографиях.