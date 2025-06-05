Опубликовано 05 июня 2025, 14:151 мин.
Запуск ИИ-функции в Google Photos приостановили — слишком медленно работаетПроблемы с производительностью
Google временно остановила распространение функции Ask Photos — инструмента с искусственным интеллектом для поиска по фото в приложении Google Photos. Функция, которая позволяет искать нужные фотографии с помощью промта, работает слишком медленно и не всегда точно.
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Менеджер продукта Google Photos Джейми Аспинолл объяснил, что компания остановила запуск функции на очень небольшом числе устройств, чтобы исправить основные проблемы: задержки в работе, качество поиска и удобство использования. По его словам, на исправления уйдёт примерно две недели. После этого Google планирует выпустить улучшенную версию.
Кроме того, в Google Photos появилась новая возможность: теперь можно использовать кавычки для поиска точных совпадений текста в названиях файлов, описаниях и даже на самих фотографиях.