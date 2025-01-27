Запуск Microsoft 365 Copilot раскритиковали за параллельное повышение цен

Опубликовано 27 января 2025, 00:001 мин.
Запуск Microsoft 365 Copilot раскритиковали за параллельное повышение ценИ ошибок в ребрендинге
Запуск компанией Microsoft своего ребрендингового приложения Microsoft 365 Copilot вызвал широкую критику. Компания подняла цены на подписку на 30%, что расстроило многих пользователей. Хотя Microsoft оправдывает повышение цен, рассказывая о новых функциях, основанных на искусственном интеллекте, пользователи утверждают, что эти функции, например Copilot в Word, выглядят «недоработанными и неполноценными».
© Microsoft
Еще большее разочарование вызывает тот факт, что Microsoft «неэффективно» информировала об изменениях, пишут СМИ. Многие пользователи узнали о повышении цен только из не вовремя всплывающих уведомлений. Некоторые абоненты даже сообщили, что их «дезинформировали» о деталях тарифного плана. А некоторым европейским абонентам по ошибке сообщили о резком скачке цены с 10 евро до 13 000 евро.
Microsoft также установила приложение Copilot на устройства пользователей без четкого согласия, что вызвало еще больше жалоб. Возможность отключения Copilot «ограничена и непоследовательно реализована» в разных приложениях, пишут критики.