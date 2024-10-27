В прошлом году Маск выразил оптимизм по поводу запуска X Payments к середине 2024 года, представляя себе будущее, в котором пользователи смогут управлять всей своей финансовой жизнью в приложении. Однако последние события говорят о том, что достижение этой амбициозной цели может быть отложено, пишут СМИ.

В апреле 2024 года X отозвала свою заявку на получение лицензии на пересылку денег в Нью-Йорке. Это решение, а также продолжающиеся проверки со стороны регулирующих органов и юридические проблемы, с которыми сталкивается компания, ставят под вопрос будущее X Payments.

Хотя X получила лицензии в нескольких других штатах, одобрение Нью-Йорка считалось необходимым для развертывания по всей стране.