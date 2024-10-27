Опубликовано 27 октября 2024, 15:001 мин.
Запуск платежной системы Маска — X Payments — отложилиАмбициозные планы
Замысел Илона Маска превратить Twitter, а теперь и X, во всеобъемлющее «приложение для всего» натолкнулся на серьезное препятствие. Долгожданная платежная система X Payments, похоже, откладывается.
В прошлом году Маск выразил оптимизм по поводу запуска X Payments к середине 2024 года, представляя себе будущее, в котором пользователи смогут управлять всей своей финансовой жизнью в приложении. Однако последние события говорят о том, что достижение этой амбициозной цели может быть отложено, пишут СМИ.
В апреле 2024 года X отозвала свою заявку на получение лицензии на пересылку денег в Нью-Йорке. Это решение, а также продолжающиеся проверки со стороны регулирующих органов и юридические проблемы, с которыми сталкивается компания, ставят под вопрос будущее X Payments.
Хотя X получила лицензии в нескольких других штатах, одобрение Нью-Йорка считалось необходимым для развертывания по всей стране.