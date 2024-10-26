Зарекомендовавший себя браузер Arc получит «младшего брата»

Генеральный директор Джош Миллер признает, что мощные функции Arc привлекают в основном опытных пользователей, и компания решила сосредоточить основные усилия на новом проекте.

Новый браузер будет нацелен на более широкую аудиторию, предлагая простой и удобный интерфейс с интеграцией ИИ. Миллер намекает на функции, которые помогут автоматизировать рутинные задачи, например, ввод данных для учителей или обработку заказов для сотрудников поддержки интернет-магазинов. Чтобы привлечь пользователей, новый браузер будет иметь привычные горизонтальные вкладки и простой интерфейс, а затем будет постепенно «раскрывать» свои ИИ-возможности.

Возможный запуск в следующем году.