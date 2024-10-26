Опубликовано 26 октября 2024, 11:151 мин.
Зарекомендовавший себя браузер Arc получит «младшего брата»Новую простую версию
The Browser Company, разработавшая любимый многими браузер Arc, работает над вторым, уже более простым вариантом для широкой аудитории. Несмотря на успех Arc у пользователей благодаря уникальному дизайну и настройкам, продукт оказался слишком сложным для массового рынка, признали в компании.
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Генеральный директор Джош Миллер признает, что мощные функции Arc привлекают в основном опытных пользователей, и компания решила сосредоточить основные усилия на новом проекте.
Новый браузер будет нацелен на более широкую аудиторию, предлагая простой и удобный интерфейс с интеграцией ИИ. Миллер намекает на функции, которые помогут автоматизировать рутинные задачи, например, ввод данных для учителей или обработку заказов для сотрудников поддержки интернет-магазинов. Чтобы привлечь пользователей, новый браузер будет иметь привычные горизонтальные вкладки и простой интерфейс, а затем будет постепенно «раскрывать» свои ИИ-возможности.
Возможный запуск в следующем году.