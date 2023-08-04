Приложения
15:16, 04 августа 2023
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Защищенный браузер Brave прекратил сотрудничество с Microsoft Bing

И начал использовать собственный поисковик

Компания Brave Software, создавшая веб-браузер Brave, делает смелый шаг в сторону от IT-гигантов, представляя собственную поисковую систему. Новая поисковая система Brave Search, доступная на сайте search.brave.com и в браузере Brave, теперь будет выдавать результаты поиска изображений и видео из собственного индекса.

Защищенный браузер Brave прекратил сотрудничество с Microsoft Bing

© Скриншот Ferra.ru

Этот шаг направлен на то, чтобы отказаться от зависимости от крупных технологических гигантов и поставить во главу угла «конфиденциальность и независимость». Brave Поиск обещает быть на 100% приватным и анонимным, обеспечивая пользователям возможность находить контент без учета профилирования со стороны крупных технологических компаний.

Концепция Brave заключается в «создании Интернета, ориентированного на пользователя».

Напомним, что ранее браузер сотрудничал с Microsoft и ее поисковой системой Bing.

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