Защищенный браузер Brave прекратил сотрудничество с Microsoft Bing

Этот шаг направлен на то, чтобы отказаться от зависимости от крупных технологических гигантов и поставить во главу угла «конфиденциальность и независимость». Brave Поиск обещает быть на 100% приватным и анонимным, обеспечивая пользователям возможность находить контент без учета профилирования со стороны крупных технологических компаний.

Концепция Brave заключается в «создании Интернета, ориентированного на пользователя».

Напомним, что ранее браузер сотрудничал с Microsoft и ее поисковой системой Bing.