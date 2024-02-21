Защищенный мессенджер Signal стал безопаснее: введение никнеймов

Забудьте об обмене телефонными номерами — отныне вы можете поделиться уникальным именем пользователя (отдельно от имени профиля) с помощью ссылки или QR-кода. Это позволит людям получить доступ к вам в Signal без раскрытия вашей личной контактной информации. И что самое приятное? Вы можете изменять свое имя пользователя по своему усмотрению. Чтобы предотвратить злоупотребления, имя пользователя должно заканчиваться двумя или более цифрами. Удаление имени пользователя также не составит труда, что делает его необязательной функцией.

Хотя номер телефона по-прежнему является обязательным условием для первоначальной регистрации в Signal, ваш номер не будет автоматически виден всем. При желании вы по-прежнему можете настроить его вручную, но новая опция позволяет даже блокировать поиск по номеру телефона. Это означает, что потенциальным собеседникам потребуется ваше точное имя пользователя, чтобы найти вас, что позволяет сохранять анонимность даже в публичных группах.

Конечно, у любой новой функции есть потенциальные недостатки. Спамеры и мошенники могут приспособиться и использовать имена пользователей не по назначению, что усложнит мгновенную проверку их личности. Совет: если вы встретили знакомое имя пользователя, перепроверьте его личность вне приложения — в идеале лично или по телефону.

Ожидается, что эти функции появятся в течение нескольких недель.