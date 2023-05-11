Защита конфиденциальной информации в популярной соцсети Twitter оказалась платной

Это отличает Twitter от других платформ, таких как WhatsApp или Telegram, которые предлагают такое же шифрование бесплатно. Чтобы получить возможность защиты ваших сообщений в Twitter, вы должны быть верифицированным пользователем (платящим за подписку Twitter Blue), верифицированной организацией ($1 000 в месяц) или филиалом верифицированной организации ($50 в месяц на человека).

И отправитель, и получатель должны иметь последнюю версию приложения Twitter и соответствовать определенным критериям.

Сообщения могут содержать только текст и ссылки. Кроме того, Twitter признает существенный недостаток: в системе отсутствует защита от атак типа «человек посередине». Если произойдет компрометация разговора, ни одна из сторон не будет об этом знать.

Twitter активно работает над укреплением безопасности и внедрением механизмов оповещения для смягчения последствий таких атак.