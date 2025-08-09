Защитники сетевого нейтралитета раскритиковали Верховный суд США

Хотя Федеральная комиссия по связи (FCC) теперь управляется республиканцами, выступающими против сетевого нейтралитета, защитники правил могли бы подать апелляцию. Однако они считают это бессмысленным из-за «консервативного большинства» в Верховном суде и FCC. Даже если Верховный суд отменит решение апелляционного суда, нынешний состав FCC скорее всего снова отменит правила.

В правилах FCC запрещалось блокировать и замедлять законный интернет-контент и устанавливать платное приоритетное обслуживание. Судебные споры касались того, можно ли считать интернет-трафик телекоммуникационной услугой, чтобы применять к нему строгие правила.

Представители защитников сетевого нейтралитета заявляют, что будут продолжать борьбу в Конгрессе, на уровне штатов и в других судах.