Защитники сетевого нейтралитета раскритиковали Верховный суд США

В США группы, защищающие правила сетевого нейтралитета, решили не подавать апелляцию после проигрыша в суде, объясняя это недоверием к Верховному суду США. Правила сетевого нейтралитета были введены в эпоху Обамы, отменены при Трампе и восстановлены при Байдене. Но телекоммуникационные компании оспорили их, и Апелляционный суд 6-го округа отменил эти правила.
Хотя Федеральная комиссия по связи (FCC) теперь управляется республиканцами, выступающими против сетевого нейтралитета, защитники правил могли бы подать апелляцию. Однако они считают это бессмысленным из-за «консервативного большинства» в Верховном суде и FCC. Даже если Верховный суд отменит решение апелляционного суда, нынешний состав FCC скорее всего снова отменит правила.

В правилах FCC запрещалось блокировать и замедлять законный интернет-контент и устанавливать платное приоритетное обслуживание. Судебные споры касались того, можно ли считать интернет-трафик телекоммуникационной услугой, чтобы применять к нему строгие правила.

Представители защитников сетевого нейтралитета заявляют, что будут продолжать борьбу в Конгрессе, на уровне штатов и в других судах.

