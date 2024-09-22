Затонувшая с миллиардерами подлодка Titan опиралась на обычную Excel-таблицу

По словам Уилби, на "Титане" использовалась акустическая система позиционирования USBL, которая выдавала данные о скорости, глубине и положении подлодки с помощью звуковых сигналов. Однако вместо того, чтобы автоматически интегрироваться в картографическое ПО, эта важная информация вручную переписывалась в блокнот, затем вносилась в Excel, после чего наносилась на нарисованную от руки карту.

Уилби раскритиковала этот "идиотский" подход, подчеркнув, что обновлять координаты каждые пять минут вручную, обмениваясь текстовыми сообщениями с системой управления подлодки, очень медленно и чревато ошибками. Несмотря на ее рекомендации, OceanGate решила использовать собственную “систему”, сославшись на “нехватку времени”.

Которая в итоге стоила людям жизни.