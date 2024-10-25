Опубликовано 25 октября 2024, 06:001 мин.
Затраты правительства России на VPN выросли на 683%На фоне роста киберугроз
В ответ на рост киберугроз российские госорганы значительно увеличили расходы на VPN-сервисы, которые за первые девять месяцев 2024 года выросли на 683% и составили 14,1 млрд рублей, посчитали в сервисе «Контур. Закупки» по запросу «Коммерсанта».
Основным фактором увеличения расходов стала необходимость защиты данных от DDoS-атак и улучшение возможностей шифрования, считают эксперты. Большая часть затрат пришлась на Департамент информационных технологий Москвы, который заключил контракты на 9,8 млрд рублей. Организации настраивают VPN для соединения компьютеров, телефонов, банкоматов и т. п., находящихся в разных местах или регионах, пишет издание.
Спрос на защищенные каналы связи также вызван ростом числа кибератак и необходимостью безопасного обмена данными между распределенными ведомствами. Эксперты ожидают, что эта тенденция продолжится, поскольку госорганы все больше уделяют внимание безопасности IT-инфраструктуры для защиты от краж данных и сетевых атак.