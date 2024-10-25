Затраты правительства России на VPN выросли на 683%

Основным фактором увеличения расходов стала необходимость защиты данных от DDoS-атак и улучшение возможностей шифрования, считают эксперты. Большая часть затрат пришлась на Департамент информационных технологий Москвы, который заключил контракты на 9,8 млрд рублей. Организации настраивают VPN для соединения компьютеров, телефонов, банкоматов и т. п., находящихся в разных местах или регионах, пишет издание.

Спрос на защищенные каналы связи также вызван ростом числа кибератак и необходимостью безопасного обмена данными между распределенными ведомствами. Эксперты ожидают, что эта тенденция продолжится, поскольку госорганы все больше уделяют внимание безопасности IT-инфраструктуры для защиты от краж данных и сетевых атак.