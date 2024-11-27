Женщина из Омска обманула маркетплейс на 1,7 млн р. Но есть нюанс… уголовный

По данным следствия, подозреваемая воспользовалась сбоем платежной системы, что позволило ей оформлять и получать заказы без оплаты. Точное название торговой площадки не разглашается.

Власти изъяли у подозреваемой 735 полученных таким образом вещей, включая канцелярские товары, детские товары, посуду, ювелирные изделия и бытовую электронику. Кроме того, она пыталась "украсть" еще 580 товаров на сумму более 14 миллионов рублей, но уже эти заказы были заблокированы службой безопасности платформы.

Правоохранительные органы продолжают расследовать это дело.