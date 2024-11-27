Женщина из Омска обманула маркетплейс на 1,7 млн р. Но есть нюанс… уголовный

Опубликовано 27 ноября 2024, 18:451 мин.
Женщина из Омска обманула маркетплейс на 1,7 млн р. Но есть нюанс… уголовныйПредъявлены обвинения
32-летняя жительница Омска находится под следствием по обвинению в мошенничестве. Используя баг, она бесплатно заказала товаров на сумму около 1,7 миллиона рублей. В случае вынесения обвинительного приговора ей грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, подозреваемая воспользовалась сбоем платежной системы, что позволило ей оформлять и получать заказы без оплаты. Точное название торговой площадки не разглашается.
Власти изъяли у подозреваемой 735 полученных таким образом вещей, включая канцелярские товары, детские товары, посуду, ювелирные изделия и бытовую электронику. Кроме того, она пыталась "украсть" еще 580 товаров на сумму более 14 миллионов рублей, но уже эти заказы были заблокированы службой безопасности платформы.
Правоохранительные органы продолжают расследовать это дело.