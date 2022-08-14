«Женщину-Халка» начали продвигать через анкету в приложении знакомств Tinder

В анкете указана дата релиза сериала на площадке Disney+ — 18 августа. Даже само фото в профиле — лишь кадр из трейлера.

Сериал расскажет историю адвоката Дженнифер Уолтерс, которая пытается справиться со сложностями на работе, в личной жизни и со своей супергеройской личностью Женщиной-Халком.