Жертва убийства «выступила» на суде в США. За неё говорил ИИ

Опубликовано 08 мая 2025, 10:301 мин.
Жертва убийства «выступила» на суде в США. За неё говорил ИИВернул голос погибшему
Впервые в истории США искусственный интеллект (ИИ) позволил погибшему человеку «выступить» в суде во время вынесения приговора его убийце. В Аризоне семья Кристофера Пелки, убитого в 2021 году во время дорожного конфликта, использовала ИИ для создания видеообращения от его имени.
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Инициатором стала сестра Пелки, Стейси Уэйлс, которая вместе с мужем и другом, экспертами в ИИ, подготовила ролик. В обращении Пелки выразил прощение к своему убийце, Габриэлю Хоркаситасу, сказав: «В другой жизни мы могли бы быть друзьями». Судья Тодд Лэнг, тронутый видео, приговорил Хоркаситаса к 10,5 годам тюрьмы за непредумышленное убийство, превысив, однако, запрос обвинения в 9,5 лет.
Технология ИИ, использованная для создания видео, анализирует голосовые записи и изображения, чтобы генерировать реалистичные образы и речь.