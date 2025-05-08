Жертва убийства «выступила» на суде в США. За неё говорил ИИ

Инициатором стала сестра Пелки, Стейси Уэйлс, которая вместе с мужем и другом, экспертами в ИИ, подготовила ролик. В обращении Пелки выразил прощение к своему убийце, Габриэлю Хоркаситасу, сказав: «В другой жизни мы могли бы быть друзьями». Судья Тодд Лэнг, тронутый видео, приговорил Хоркаситаса к 10,5 годам тюрьмы за непредумышленное убийство, превысив, однако, запрос обвинения в 9,5 лет.

Технология ИИ, использованная для создания видео, анализирует голосовые записи и изображения, чтобы генерировать реалистичные образы и речь.