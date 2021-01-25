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Жители Гонконга начали массово скачивать «аську»
Из чувств ностальгии в том числе
В 2020 году Mail.ru Group возродила старую добрую «аську» — ICQ. Обновлённый мессенджер неожиданно оказался популярен в Гонконге. После того, как WhatsApp изменил правила пользовательского соглашения, количество скачиваний ICQ в Гонконге выросло в 35 раз.
Такой прирост наблюдался с 5 по 12 января. За этот период число скачиваний выросло с 200 до 7000. Как отметили в ICQ, число загрузок в Гонконге за неделю превысило число загрузок за весь четвёртый квартал 2020 года. Популярность мессенджера подтверждает и Google Trends. Наблюдается десятилетний рекорд по количеству поисковых запросов «ICQ».
СМИ пишут, что жителям Гонконга не нравятся «попытки Facebook выслужиться перед Китаем». Кроме того, пользователи переходят на ICQ из чувств ностальгии.