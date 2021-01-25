Жители Гонконга начали массово скачивать «аську»

Такой прирост наблюдался с 5 по 12 января. За этот период число скачиваний выросло с 200 до 7000. Как отметили в ICQ, число загрузок в Гонконге за неделю превысило число загрузок за весь четвёртый квартал 2020 года. Популярность мессенджера подтверждает и Google Trends. Наблюдается десятилетний рекорд по количеству поисковых запросов «ICQ».

СМИ пишут, что жителям Гонконга не нравятся «попытки Facebook выслужиться перед Китаем». Кроме того, пользователи переходят на ICQ из чувств ностальгии.