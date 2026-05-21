Живые уведомления, виджеты, экономия заряда: Google представила Wear OS 7

Опубликовано 21 мая 2026, 05:201 мин.
Живые уведомления, виджеты, экономия заряда: Google представила Wear OS 7Для умных часов
Google анонсировала новую версию ОС для умных часов Wear OS 7. Выйдет она позже, но в этом году. Известно много подробностей.
Часы станут работать дольше без подзарядки. Wear OS 7 расходует энергию на 10% экономнее, чем предыдущая версия.
Некоторые модели получат доступ к «личному ИИ» (Gemini Intelligence) для более персональных советов.
Появятся «живые уведомления». После заказа такси, допустим, на циферблате будет маленький значок с прогрессом поездки.
Вместо старых полноэкранных плиток теперь будут виджеты — такие же, как в Android 16. Они выглядят как небольшие блоки.
В системе появится встроенный универсальный режим тренировок с контролем пульса и управлением музыки. И это не нововведения.
Тестовая версия Wear OS 7 для разработчиков уже доступна.