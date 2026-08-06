Опубликовано 06 августа 2026, 20:221 мин.
Журнал Time начал показывать рекламу только искусственному интеллектуОтдельная версия
Американский журнал Time запустил необычную рекламную схему. Теперь на его сайте есть специальные объявления, которые видят только роботы, собирающие информацию для чатботов.
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Как обнаружил немецкий разработчик, Time размещает рекламу в упрощённой (markdown) версии своих страниц. Её получают некоторые поисковые роботы, например, от Claude, Perplexity и OpenAI. При этом поисковик Google видит стандартную версию сайта, как и любой человек. В этих скрытых объявлениях рекламируется, например, онлайн-банк.
Смысл стратегии, как пишут СМИ, прост. Если чатботу «скармливать» готовые «факты» о бренде, он начнёт выдавать их пользователям, когда те спросят. Как сказал глава рекламного партнёра Time, «влияя на ChatGPT, вы влияете на все его ответы — это намного мощнее, чем реклама одному человеку».
Источник:theregister
Автор:Максим Многословный
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