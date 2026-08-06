Как обнаружил немецкий разработчик, Time размещает рекламу в упрощённой (markdown) версии своих страниц. Её получают некоторые поисковые роботы, например, от Claude, Perplexity и OpenAI. При этом поисковик Google видит стандартную версию сайта, как и любой человек. В этих скрытых объявлениях рекламируется, например, онлайн-банк.

Смысл стратегии, как пишут СМИ, прост. Если чатботу «скармливать» готовые «факты» о бренде, он начнёт выдавать их пользователям, когда те спросят. Как сказал глава рекламного партнёра Time, «влияя на ChatGPT, вы влияете на все его ответы — это намного мощнее, чем реклама одному человеку».