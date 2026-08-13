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Опубликовано 13 августа 2026, 15:18
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Журналист попросил своё «досье», которое собрал McDonald’s. Вышло… 515 страниц

Все-все персональные данные
Журналист Рис Роджерс из США запросил у McDonald’s все данные, которые компания собрала о нём. Ему выдали отчёт на 515 страниц.
Журналист попросил своё «досье», которое собрал McDonald’s. Вышло… 515 страниц

© Ferra.ru

В этом деле оказались не только история его заказов и накопленные бонусы. Компания составила подробный прогноз его поведения: как часто он будет заходить, в какие дни и часы, а также что именно, скорее всего, закажет.

Другой журналист, уже The Washington Post, похожим образом запросил данные у Starbucks. Ему прислали всего 8 страниц. Но выяснилось другое. Кофейня могла давать ему меньше скидок, чем другим. Потому что по его покупкам компания сделала вывод, что он… готов платить полную цену.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#McDonald's
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#еда
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#персональные данные
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