Журналист попросил своё «досье», которое собрал McDonald’s. Вышло… 515 страниц

В этом деле оказались не только история его заказов и накопленные бонусы. Компания составила подробный прогноз его поведения: как часто он будет заходить, в какие дни и часы, а также что именно, скорее всего, закажет.

Другой журналист, уже The Washington Post, похожим образом запросил данные у Starbucks. Ему прислали всего 8 страниц. Но выяснилось другое. Кофейня могла давать ему меньше скидок, чем другим. Потому что по его покупкам компания сделала вывод, что он… готов платить полную цену.