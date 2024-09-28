Журналиста заблокировали в Twitter после публикации секретных документов Трампа

Документ, предположительно украденный хакерами, связанными с иранским правительством, был разослан нескольким новостным изданиям, которые все отказались его публиковать из-за «недостатка интересного содержания». Публикация Клиппенштейна вызвала критику, что и привело к его блокировке за «распространение неотредактированной личной информации», включая адреса и частичные номера социального страхования сенатора Дж. Д. Ванса.

Сам утекший документ содержит мало интересного, в основном представляя собой общедоступную информацию о политических взглядах Ванса и его прошлом.

Критики решения соцсети, однако, указали на «непоследовательность» модераторов, вспоминая случаи, когда аналогичное содержание, касающееся демократов, свободно публиковалось.