Журналиста заблокировали в Twitter после публикации секретных документов Трампа

Опубликовано 28 сентября 2024, 16:301 мин.
Журналиста заблокировали в Twitter после публикации секретных документов ТрампаКен Клиппенштейн
Кен Клиппенштейн, журналист, ранее работавший в The Intercept, столкнулся с блокировкой в X (бывший Twitter) после публикации утекшего 271-страничного внутреннего документа кампании Дональда Трампа.
Документ, предположительно украденный хакерами, связанными с иранским правительством, был разослан нескольким новостным изданиям, которые все отказались его публиковать из-за «недостатка интересного содержания». Публикация Клиппенштейна вызвала критику, что и привело к его блокировке за «распространение неотредактированной личной информации», включая адреса и частичные номера социального страхования сенатора Дж. Д. Ванса.
Сам утекший документ содержит мало интересного, в основном представляя собой общедоступную информацию о политических взглядах Ванса и его прошлом.
Критики решения соцсети, однако, указали на «непоследовательность» модераторов, вспоминая случаи, когда аналогичное содержание, касающееся демократов, свободно публиковалось.