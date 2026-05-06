Атакующий подарил кошельку Grok NFT. Этот предмет активировал функцию перевода средств. Затем хакер написал Grok ответное сообщение, в промте скрыв «приказ» перевести крупную сумму. Grok послушался и отправил три миллиарда токенов DRB на счёт злоумышленника.

И да, взлом не был техническим. Это была чистая «социальная инженерия». Grok просто обманули хитрым текстом. После атаки злоумышленник сразу удалил свой профиль в X.

Позже сообщество выяснило личные данные хакера, и он вернул 80% украденного.