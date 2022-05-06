Знаменитая телеведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram* в России

«Я считаю, что запрещать Instagram на территории России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, это неправильно», — сказала Андреева. Она также сообщила, что продолжает пользоваться соцсетью через VPN. И такая ситуация отображает политику двойных стандартов, когда одновременно есть запрет на пользование соцсетью и есть доступ к VPN, чтобы пользоваться той же соцсетью.

Напомним, Facebook и Instagram запрещены в России с 21 марта по требованию Генпрокуратуры. Ведомство сочло, что деятельность американской компании «направлена против России и её Вооружённых сил».