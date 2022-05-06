Знаменитая телеведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram* в России

Вчера в 18:29
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Знаменитая телеведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram* в РоссииГоворит, что сама пользуется им
Знаменитая телеведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что запрет Instagram (*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России, мы обязаны это указывать) неправилен. Это политика двойных стандартов.
«Я считаю, что запрещать Instagram на территории России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, это неправильно», — сказала Андреева. Она также сообщила, что продолжает пользоваться соцсетью через VPN. И такая ситуация отображает политику двойных стандартов, когда одновременно есть запрет на пользование соцсетью и есть доступ к VPN, чтобы пользоваться той же соцсетью.
Напомним, Facebook и Instagram запрещены в России с 21 марта по требованию Генпрокуратуры. Ведомство сочло, что деятельность американской компании «направлена против России и её Вооружённых сил».