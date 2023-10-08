Zoom представил конкурента Google Документов на базе ИИ

Zoom представил конкурента Google Документов на базе ИИЗаставит ли это людей сменить привычное ПО – покажет время
Zoom расширяет свои возможности, чтобы составить конкуренцию таким технологическим гигантам, как Google и Microsoft, представив приложение Zoom Docs. Оно представляет собой рабочую среду на базе искусственного интеллекта, предназначенную для составления, редактирования, обобщения и интеграции информации, полученной в ходе совещаний.
Эта функция легко интегрируется в приложение Zoom, позволяя командам и отдельным сотрудникам «создавать, сотрудничать, управлять проектами и сохранять организованность». Кроме того, она позволяет включать в документы таблицы, диаграммы и изображения.
Zoom описывает Docs как «способ совместной работы нового поколения», основанный на искусственном интеллекте и предлагающий традиционные возможности работы с документами наряду с вики и перетаскиваемыми блоками контента. Пользователи могут использовать искусственный интеллект для наполнения документов контентом с совещаний Zoom, генерировать контент с помощью Zoom AI Companion, быстро обобщать контент, выполнять поиск по документам и многое другое.
Zoom Docs станет общедоступным в 2024 году.