Zoom представил конкурента Google Документов на базе ИИ

Эта функция легко интегрируется в приложение Zoom, позволяя командам и отдельным сотрудникам «создавать, сотрудничать, управлять проектами и сохранять организованность». Кроме того, она позволяет включать в документы таблицы, диаграммы и изображения.

Zoom описывает Docs как «способ совместной работы нового поколения», основанный на искусственном интеллекте и предлагающий традиционные возможности работы с документами наряду с вики и перетаскиваемыми блоками контента. Пользователи могут использовать искусственный интеллект для наполнения документов контентом с совещаний Zoom, генерировать контент с помощью Zoom AI Companion, быстро обобщать контент, выполнять поиск по документам и многое другое.

Zoom Docs станет общедоступным в 2024 году.