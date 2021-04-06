Zoom запретил российским властям пользоваться своими видеозвонками

Сообщается, что американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих российских партнёров авторизацию на продажу сервиса в государственные организации. Как пишет CNews, Zoom Video Communications не объяснила своим партнёрам причину отзыва авторизации. И это не временное решение.

В CNews отметили, в общем случае российские юридические лица должны приобретать лицензии через партнёров Zoom. Частные же лица могут сделать это через сайт разработчика.

Ранее в 2014 году, когда Россия объявила Крым своей территорией, разработчик Linux для корпоративного сектора Red Hat запретил российским партнёрам обеспечивать ПО в 20 компаниях, попавших в санкционные списки.