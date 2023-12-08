«Зумеры» и миллениалы чаще используют ChatGPT: рейтинг генеративных ИИ

81 % пользователей отмечают повышение продуктивности, особенно в таких задачах, как напимание электронных писем и общение, анализ данных, исследования и создание контента. Но на этом магия ИИ не заканчивается: 87 % утверждают, что эти инструменты повысили их квалификацию, развенчивая миф о замене работы.

Тем не менее, существует клуб скептиков, сопротивляющихся притяжению ИИ. Несмотря на опасения, среди пользователей преобладают оптимистичные настроения, и почти все верят, что генеративный ИИ положительно повлияет на их роль и карьеру.