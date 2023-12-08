«Зумеры» и миллениалы чаще используют ChatGPT: рейтинг генеративных ИИ

«Зумеры» и миллениалы чаще используют ChatGPT: рейтинг генеративных ИИА вы?
Генеративный ИИ «захватил» рабочие процессы: 57 % работников сферы знаний используют эти инструменты ежемесячно или чаще. Первопроходцы? Представители поколений «Z» и миллениалы, которые лидируют с показателем в 71%.
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Среди тяжеловесов ИИ лидирует одно имя: ChatGPT. С поразительным показателем осведомленности в 75% среди работников сферы знаний он оставляет в пыли таких конкурентов, как Grammarly AI, Google Bard и Microsoft Copilot. ChatGPT не просто известен, он является бесспорным лидером, привлекая 60 % пользователей еженедельно.
81 % пользователей отмечают повышение продуктивности, особенно в таких задачах, как напимание электронных писем и общение, анализ данных, исследования и создание контента. Но на этом магия ИИ не заканчивается: 87 % утверждают, что эти инструменты повысили их квалификацию, развенчивая миф о замене работы.
Тем не менее, существует клуб скептиков, сопротивляющихся притяжению ИИ. Несмотря на опасения, среди пользователей преобладают оптимистичные настроения, и почти все верят, что генеративный ИИ положительно повлияет на их роль и карьеру.