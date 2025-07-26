Звезда НБА Леброн Джеймс потребовал удалить ИИ-видео, где он беременный

Поводом стало вирусное видео, набравшее миллионы просмотров в соцсетях. Несколько аккаунтов, разместивших это видео, уже удалены, но ролик всё ещё доступен в X. Платформа, с помощью которой создавались эти видео, также подтвердила получение юридического запроса от команды Джеймса. Вот только это не особо помогло и всё больше пользователей Сети создает подобные видео с каждым днём.

Проверка журналистов показала, что некоторые ИИ-сервисы всё ещё могут создавать подобные изображения, несмотря на встроенные ограничения.