Звезда НБА Леброн Джеймс потребовал удалить ИИ-видео, где он беременный

Опубликовано 26 июля 2025, 17:361 мин.
Звезда НБА Леброн Джеймс потребовал удалить ИИ-видео, где он беременныйЭффект Стрейзанд
Команда юристов Леброна Джеймса пытается остановить распространение странных ИИ-видео, в которых баскетболист показан беременным. Как сообщает 404 Media, адвокаты Джеймса направили требование об удалении авторам платформы, которая позволяет пользователям Discord создавать такие ролики с участием Леброна и других звёзд НБА.
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Поводом стало вирусное видео, набравшее миллионы просмотров в соцсетях. Несколько аккаунтов, разместивших это видео, уже удалены, но ролик всё ещё доступен в X. Платформа, с помощью которой создавались эти видео, также подтвердила получение юридического запроса от команды Джеймса. Вот только это не особо помогло и всё больше пользователей Сети создает подобные видео с каждым днём.
Проверка журналистов показала, что некоторые ИИ-сервисы всё ещё могут создавать подобные изображения, несмотря на встроенные ограничения.