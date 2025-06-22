Звонки в Android получили новый дизайн в стиле Material 3

Опубликовано 22 июня 2025, 06:001 мин.
Звонки в Android получили новый дизайн в стиле Material 3Приложение Google Phone обновилось
Google начала постепенно обновлять приложение Phone, добавив новый дизайн в стиле Material 3 Expressive. Пока изменения доступны только участникам бета-тестирования, но скоро должны появиться у всех.
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Обновление включает обновлённый экран во время звонка и вкладку «Недавние». Кнопки стали крупнее и удобнее, а список последних вызовов теперь оформлен с мягкими закруглёнными краями и на контрастном фоне.
Также появилось новое меню с настройками экрана входящего вызова. Теперь можно выбрать один из двух вариантов ответа на звонок:
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Одиночное нажатие — отображаются большие кнопки «Ответить» и «Отклонить», на которые можно просто нажать.
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Горизонтальный свайп — на экране появляется ползунок в виде таблетки. Чтобы принять звонок, нужно провести вправо, чтобы отклонить — влево.
Обновление распространяется через сервер, так что может появиться не сразу.