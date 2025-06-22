Звонки в Android получили новый дизайн в стиле Material 3

Также появилось новое меню с настройками экрана входящего вызова. Теперь можно выбрать один из двух вариантов ответа на звонок:

Одиночное нажатие — отображаются большие кнопки «Ответить» и «Отклонить», на которые можно просто нажать.

Горизонтальный свайп — на экране появляется ползунок в виде таблетки. Чтобы принять звонок, нужно провести вправо, чтобы отклонить — влево.

Обновление распространяется через сервер, так что может появиться не сразу.