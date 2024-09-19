Zynga оштрафовали за нарушение связанного с технологией IBM патента 80-х годов

Опубликовано 19 сентября 2024, 12:451 мин.
Zynga оштрафовали за нарушение связанного с технологией IBM патента 80-х годовОна оспорит штраф в 45 миллионов долларов
Zynga готовится оспорить штраф в размере 45 миллионов долларов после того, как суд признал игровую компанию нарушившей патенты IBM, относящиеся к 1980-м годам. Решение суда касается патента IBM «Метод представления рекламы в интерактивном сервисе», и только на него приходится 40 миллионов долларов убытков.
Несмотря на значительный финансовый штраф, Zynga заверила игроков, что их «игровой опыт» останется неизменным. Решение суда не требует никаких операционных изменений или прекращения выпуска игр Zynga. Только отдельные игры, такие как «Кроссворды с друзьями», были признаны нарушающими патенты.
Приобретенная компанией Take-Two Interactive в 2022 году, Zynga планирует обжаловать решение суда.