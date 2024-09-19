Приложения
Опубликовано 19 сентября 2024, 12:45
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Zynga оштрафовали за нарушение связанного с технологией IBM патента 80-х годов

Она оспорит штраф в 45 миллионов долларов
Zynga готовится оспорить штраф в размере 45 миллионов долларов после того, как суд признал игровую компанию нарушившей патенты IBM, относящиеся к 1980-м годам. Решение суда касается патента IBM «Метод представления рекламы в интерактивном сервисе», и только на него приходится 40 миллионов долларов убытков.
Zynga оштрафовали за нарушение связанного с технологией IBM патента 80-х годов
© Ferra

Несмотря на значительный финансовый штраф, Zynga заверила игроков, что их «игровой опыт» останется неизменным. Решение суда не требует никаких операционных изменений или прекращения выпуска игр Zynga. Только отдельные игры, такие как «Кроссворды с друзьями», были признаны нарушающими патенты.

Приобретенная компанией Take-Two Interactive в 2022 году, Zynga планирует обжаловать решение суда.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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