Zynga оштрафовали за нарушение связанного с технологией IBM патента 80-х годов

Она оспорит штраф в 45 миллионов долларов

Zynga готовится оспорить штраф в размере 45 миллионов долларов после того, как суд признал игровую компанию нарушившей патенты IBM, относящиеся к 1980-м годам. Решение суда касается патента IBM «Метод представления рекламы в интерактивном сервисе», и только на него приходится 40 миллионов долларов убытков.