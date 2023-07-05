2 488 км на полном баке: водородный автомобиль установил новый рекорд

2 488 км на полном баке: водородный автомобиль установил новый рекордВряд ли разработчики на этом остановятся
Группа студентов из Делфтского технического университета установила новый мировой рекорд, проехав на водородном автомобиле удивительное расстояние в 2 488,4 километра без дозаправки.
Команда Eco-Runner Team Delft разработала легкий и аэродинамически эффективный автомобиль, который лишь на одном килограмме водорода преодолел самое большое расстояние, когда-либо пройденное автомобилем, работающим на водороде, без необходимости дозаправки.
Изготовленный из углеродного волокна, автомобиль весит всего 72 килограмма и может развивать скорость до 45 километров в час. Попытка побить рекорд проходила в течение трех дней, 11 водителей по очереди преодолевали пятикилометровый круг.
Студенты представляют себе будущее, в котором меньшие, легкие и более аэродинамичные автомобили будут широко распространены.