2 488 км на полном баке: водородный автомобиль установил новый рекорд

Изготовленный из углеродного волокна, автомобиль весит всего 72 килограмма и может развивать скорость до 45 километров в час. Попытка побить рекорд проходила в течение трех дней, 11 водителей по очереди преодолевали пятикилометровый круг.

Студенты представляют себе будущее, в котором меньшие, легкие и более аэродинамичные автомобили будут широко распространены.