Авто
16:45, 05 июля 2023
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2 488 км на полном баке: водородный автомобиль установил новый рекорд

Вряд ли разработчики на этом остановятся

Группа студентов из Делфтского технического университета установила новый мировой рекорд, проехав на водородном автомобиле удивительное расстояние в 2 488,4 километра без дозаправки.

Команда Eco-Runner Team Delft разработала легкий и аэродинамически эффективный автомобиль, который лишь на одном килограмме водорода преодолел самое большое расстояние, когда-либо пройденное автомобилем, работающим на водороде, без необходимости дозаправки.

2 488 км на полном баке: водородный автомобиль установил новый рекорд
Eco-Runner Team Delft

Изготовленный из углеродного волокна, автомобиль весит всего 72 килограмма и может развивать скорость до 45 километров в час. Попытка побить рекорд проходила в течение трех дней, 11 водителей по очереди преодолевали пятикилометровый круг.

Студенты представляют себе будущее, в котором меньшие, легкие и более аэродинамичные автомобили будут широко распространены.

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