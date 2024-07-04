80% зарядки за 4 минуты: Nyobolt представила батарею для электромобилей

Прорыв стал результатом десятилетних исследований, проведенных ученым Кембриджского университета Клэр Грей и соучредителем Nyobolt. Ключ к сверхбыстрой зарядке Nyobolt лежит в его конструкции, которая снижает выделение тепла и повышает безопасность, предотвращая перегрев. Материалы, используемые для анодов батареи, также способствуют более быстрому переносу электронов, сообщают разработчики.

Несмотря на то, что батарея Nyobolt емкостью 35 кВт/ч меньше, чем типичные батареи емкостью 85 кВт/ч, которыми оснащаются многие электромобили (EV), ею заинтересовались восемь крупных производителей электромобилей. В будущем эта технология может быть расширена до более крупных аккумуляторных блоков.

Независимые испытания показали, что батареи Nyobolt способны выдержать более 4 000 циклов быстрой зарядки, что эквивалентно 965 606 км пробега, сохраняя при этом более 80% своей емкости.