А вы говорите "дефицит": в России обнаружены стоянки с десятками тысяч новых иномарок

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А вы говорите "дефицит": в России обнаружены стоянки с десятками тысяч новых иномарокНо все они стоят без дела
Все мы помним, что ввоз европейских автомобилей сейчас под санкциями. Однако, не смотря на это, расследование издания Autonews показало, что российские стоянки буквально “пухнут” от обилия иностранных автомобилей. Но их никто не покупает.
Сотрудники издания примерно месяц назад прокатились по гигантским парковкам с готовыми автомобилями, уже в то время ходили разговоры о дефиците автомобилей в стране, однако было обнаружено, что склады переполнены. Поэтому они решили проверить ситуацию со временем.
Однако цена на них снижаться точно не будет, потому что эти автомобили были закуплены по старому курсу доллара, поэтому продажа по нынешнему будет дилерам “в минус”.
Источник:Autonews.ru
Автор:Максим МногословныйТеги:
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