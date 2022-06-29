Авто
Сегодня в 11:54
1 мин.

А вы говорите "дефицит": в России обнаружены стоянки с десятками тысяч новых иномарок

Но все они стоят без дела
Все мы помним, что ввоз европейских автомобилей сейчас под санкциями. Однако, не смотря на это, расследование издания Autonews показало, что российские стоянки буквально “пухнут” от обилия иностранных автомобилей. Но их никто не покупает.
А вы говорите "дефицит": в России обнаружены стоянки с десятками тысяч новых иномарок

Сотрудники издания примерно месяц назад прокатились по гигантским парковкам с готовыми автомобилями, уже в то время ходили разговоры о дефиците автомобилей в стране, однако было обнаружено, что склады переполнены. Поэтому они решили проверить ситуацию со временем.

Логистический терминал дилера «Авилон» с машинами Geely и Mercedes-Benz.

Логистический терминал дилера «Авилон» с машинами Geely и Mercedes-Benz.

Стоянка возле российского завода Mercedes-Benz (готовые автомобили справа от здания)

Стоянка возле российского завода Mercedes-Benz (готовые автомобили справа от здания)

Скопление Kia на заводе «Автотора» в Калининграде (нижняя половина снимка), вместимость около 10 тыс авто

Скопление Kia на заводе «Автотора» в Калининграде (нижняя половина снимка), вместимость около 10 тыс авто

Подмосковный терминал с 6-7 тысячами Hyundai калининградской сборки.

Подмосковный терминал с 6-7 тысячами Hyundai калининградской сборки.

Однако цена на них снижаться точно не будет, потому что эти автомобили были закуплены по старому курсу доллара, поэтому продажа по нынешнему будет дилерам “в минус”.

Новости партнеров
Новости партнеров