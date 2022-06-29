А вы говорите "дефицит": в России обнаружены стоянки с десятками тысяч новых иномарок

Но все они стоят без дела

Все мы помним, что ввоз европейских автомобилей сейчас под санкциями. Однако, не смотря на это, расследование издания Autonews показало, что российские стоянки буквально “пухнут” от обилия иностранных автомобилей. Но их никто не покупает.