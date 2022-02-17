Аккумулятор электромобиля HUMMER тяжелее полноценного автомобиля Honda Civic

Согласно данным испытаний General Motors (GM), вес GMC Hummer EV составит внушительные 4104 кг, что почти в 4 раза тяжелее автомобиля Honda Civic, который весит добротные 1312 кг. Да даже просто аккумулятор в будущем электромобиле, который будет весить 1326 кг, все еще тяжелее полноценного Civic на 14 кг.

Наверное Hummer EV должен получить большой запас хода от этой массивной батареи? Согласно данным испытаний, проведенных GM, Hummer EV проедет около 529 км на одной зарядке. При этом тяговая аккумуляторная батарея Tesla Model S весит в два раза меньше, около 540 кг, однако запах хода у электрокара 426 км, так что “делаем выводы”.