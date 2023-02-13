AliExpress начнёт ввозить в Россию автозапчасти международных брендов

«AliExpress Россия» получил больше десятка российских сертификатов соответствия на запчасти международных автомобильных брендов. Это позволит ввозить продукцию в страну в течение полугода.

Так, в Россию смогут импортировать воздушные фильтры и ремни ГРМ для Ford с заводов Ford Motor Company, натяжители цепей BMW и др. Отмечается, что AliExpress станет первым маркетплейсом, который займётся самостоятельными поставками.