Авто
19:59, 13 февраля 2023
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AliExpress начнёт ввозить в Россию автозапчасти международных брендов

Сам наладит поставки

Стало известно, что «AliExpress Россия» планирует начать импортировать в Россию оригинальные автомобильные запчасти международных брендов и их качественные аналоги.

AliExpress начнёт ввозить в Россию автозапчасти международных брендов

Фото: Unsplash

«AliExpress Россия» получил больше десятка российских сертификатов соответствия на запчасти международных автомобильных брендов. Это позволит ввозить продукцию в страну в течение полугода.

Так, в Россию смогут импортировать воздушные фильтры и ремни ГРМ для Ford с заводов Ford Motor Company, натяжители цепей BMW и др. Отмечается, что AliExpress станет первым маркетплейсом, который займётся самостоятельными поставками.

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