Американская Conifer занялась производством необычных электромоторов из-за Китая

Раньше железные магниты считались слишком слабыми для мощных моторов, но Conifer использует особый тип — осевой электромотор. В отличие от привычных цилиндрических моторов с магнитами вокруг оси, такие моторы похожи на плоский диск. Они развивают больше крутящего момента и работают на более низких оборотах. Хотя осевые моторы известны давно, раньше их сложно было производить и охлаждать. Сейчас современные технологии позволяют делать их легче, эффективнее и дешевле, отмечают в компании.

Conifer ориентируется на моторы мощностью от 1 до 25 л.с. для вентиляторов, насосов, инструментов и небольших электросредств — например, электросамокатов или квадроциклов.