Анализ: у автомобилей в США удвоилось количество проблем с 2010 года

Снижение качества объясняется несколькими факторами.

Пандемия. Нарушение цепочки поставок и нехватка персонала, вызванные пандемией, продолжают влиять на эффективность производства.

Производство «точно в срок». Этот распространенный метод основан на точном соблюдении сроков поставки деталей, и любая заминка может существенно повлиять на производство.

Интеграция новых технологий. Внедрение новых сложных функций, таких как передовые системы помощи водителю (ADAS), может привести к непредвиденным проблемам.

Исследования начального качества (IQS) и надежности автомобиля (VDS) компании J.D. Power позволяют получить ценную информацию о надежности автомобиля. IQS измеряет проблемы, возникающие в первые три месяца владения автомобилем, а VDS изучает проблемы, возникающие в течение последующих трех лет. Если объединить данные обоих исследований, то можно заметить тревожную тенденцию: среднее количество проблем на один автомобиль удвоилось с 2010 года.