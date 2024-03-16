Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Авто
Опубликовано 16 марта 2024, 19:30
1 мин.

Анализ: у автомобилей в США удвоилось количество проблем с 2010 года

Исследование J.D. Power показало снижение надежности
Недавнее исследование J.D. Power рисует тревожную картину для американских покупателей автомобилей. Новые автомобили, приобретенные за последние несколько лет, испытывают вдвое больше проблем, чем те, что были куплены в 2010 году. Для некоторых популярных марок это означает в среднем более пяти проблем на автомобиль.

Снижение качества объясняется несколькими факторами.

Пандемия. Нарушение цепочки поставок и нехватка персонала, вызванные пандемией, продолжают влиять на эффективность производства.

Производство «точно в срок». Этот распространенный метод основан на точном соблюдении сроков поставки деталей, и любая заминка может существенно повлиять на производство.

Интеграция новых технологий. Внедрение новых сложных функций, таких как передовые системы помощи водителю (ADAS), может привести к непредвиденным проблемам.

Исследования начального качества (IQS) и надежности автомобиля (VDS) компании J.D. Power позволяют получить ценную информацию о надежности автомобиля. IQS измеряет проблемы, возникающие в первые три месяца владения автомобилем, а VDS изучает проблемы, возникающие в течение последующих трех лет. Если объединить данные обоих исследований, то можно заметить тревожную тенденцию: среднее количество проблем на один автомобиль удвоилось с 2010 года.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#автомобиль
,
#мнение
,
#сша