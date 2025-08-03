Авто
Опубликовано 03 августа 2025, 17:23
1 мин.

Android Auto научился переносить цвет системы с подключённого смартфона

Получил полную поддержку цветовых акцентов Material You в стиле вашего телефона
Google выпустила обновление для Android Auto, которое теперь полностью поддерживает цветовые акценты Material You, автоматически подстраивающиеся под обои подключенного смартфона.
Android Auto научился переносить цвет системы с подключённого смартфона

© Ferra.ru

Ранее, в версии Android Auto 13.4, цветовая тема Material You была ограничена несколькими цветами и не всегда точно совпадала с цветами обоев. В последнем бета-обновлении 14.9 цвета теперь применяются по всему интерфейсу: изменяются цвета кнопок, а фон получает лёгкий оттенок в тон.

Android Auto научился переносить цвет системы с подключённого смартфона

© 9to5Google

Некоторые пользователи уже получили обновление, но у других функция отсутствует. Google, похоже, активирует её постепенно через сервер.

Если в настройках Android Auto отключить опцию подстройки цветов под обои телефона, цветовые акценты исчезнут.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ANDROID
,
#Android Auto
,
#дизайн