Android Auto научился переносить цвет системы с подключённого смартфона

Опубликовано 03 августа 2025, 17:231 мин.
Android Auto научился переносить цвет системы с подключённого смартфонаПолучил полную поддержку цветовых акцентов Material You в стиле вашего телефона
Google выпустила обновление для Android Auto, которое теперь полностью поддерживает цветовые акценты Material You, автоматически подстраивающиеся под обои подключенного смартфона.
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Ранее, в версии Android Auto 13.4, цветовая тема Material You была ограничена несколькими цветами и не всегда точно совпадала с цветами обоев. В последнем бета-обновлении 14.9 цвета теперь применяются по всему интерфейсу: изменяются цвета кнопок, а фон получает лёгкий оттенок в тон.
Некоторые пользователи уже получили обновление, но у других функция отсутствует. Google, похоже, активирует её постепенно через сервер.
Если в настройках Android Auto отключить опцию подстройки цветов под обои телефона, цветовые акценты исчезнут.