Анонсирован электрокар, у которого будет личный дрон для съемок

Анонсирован электрокар, у которого будет личный дрон для съемокНо пока что это концепт
Polestar O2 - это спортивный кабриолет, совместного предприятия Volvo и Geely, ориентированный на выпуск люксовых электромобилей. Это электрический двухместный спортивный автомобиль, который может соперничать с Tesla Roadster и некоторыми другими известными электромобилями.
В настоящее время лишь несколько спортивных электромобилей готовы к выходу на рынок. Это дает возможность компании Polestar своей прекрасной концепцией поставить точку в развитии последующих брендов.
Самой отличительной особенностью Polestar O2 является его "кинематографический дрон", концепция которого была разработана в сотрудничестве с Hoco Flow. Интегрированный беспилотник предназначен для развертывания во время движения автомобиля. Несмотря на отсутствие конкретных сроков превращения O2 из концепта в серийный автомобиль, компания возлагает большие надежды на этот автомобиль.