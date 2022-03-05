Анонсирован электрокар, у которого будет личный дрон для съемок

Polestar O2 - это спортивный кабриолет, совместного предприятия Volvo и Geely, ориентированный на выпуск люксовых электромобилей. Это электрический двухместный спортивный автомобиль, который может соперничать с Tesla Roadster и некоторыми другими известными электромобилями.

В настоящее время лишь несколько спортивных электромобилей готовы к выходу на рынок. Это дает возможность компании Polestar своей прекрасной концепцией поставить точку в развитии последующих брендов.