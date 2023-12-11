Apple CarPlay оказался решающим фактором для 80% покупателей автомобилей

Apple CarPlay оказался решающим фактором для 80% покупателей автомобилейА что скажете вы?
Опрос 9to5Mac, в котором приняли участие более 6 400 респондентов, показал, что 80% покупателей автомобилей даже не будут рассматривать возможность приобретения транспортного средства без CarPlay. Результаты совпадают с данными самой Apple, согласно которым 79 % американских покупателей рассматривают исключительно автомобили с поддержкой CarPlay.
Хотя доминирование CarPlay очевидно, в разделе комментариев обнаруживается интересный поворот. Многие респонденты, особенно владельцы Tesla, признались, что отказались бы от CarPlay ради фирменного автомобильного программного обеспечения Tesla. Операционная система Tesla, дополненная специальным приложением Apple Music, похоже, привлекает покупателей больше, несмотря на отсутствие CarPlay.
Является ли CarPlay решающим фактором для вашей следующей покупки автомобиля, или вы относитесь к тем 20%, которые готовы отказаться от признанной информационно-развлекательной системы Apple?