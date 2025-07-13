Apple намерена выкупить права на трансляцию гонок F1 с 2026 года

Опубликовано 13 июля 2025, 21:001 мин.
Apple намерена выкупить права на трансляцию гонок F1 с 2026 годаСейчас компания ведёт переговоры с владельцем
Apple планирует приобрести права на трансляцию гонок «Формулы-1» в США. Сумма сделки может составить более $150 млн. Об этом рассказал Business Insider.
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Сейчас эти права принадлежат американскому спортивному каналу ESPN. Этот канал ежегодно выплачивает за право показа F1 $90 млн, но не планирует конкурировать с Apple в этом вопросе. Компания ведёт переговоры с владельцем «Формулы-1» медиахолдингом Liberty Media Group.
В случае успешных переговоров Apple получит эксклюзивные права на трансляцию «Формулы-1» в США. И если сделка состоится, «это станет значительным шагом в реализации спортивных амбиций Apple».