Apple намерена выкупить права на трансляцию гонок F1 с 2026 года

Сейчас эти права принадлежат американскому спортивному каналу ESPN. Этот канал ежегодно выплачивает за право показа F1 $90 млн, но не планирует конкурировать с Apple в этом вопросе. Компания ведёт переговоры с владельцем «Формулы-1» медиахолдингом Liberty Media Group.

В случае успешных переговоров Apple получит эксклюзивные права на трансляцию «Формулы-1» в США. И если сделка состоится, «это станет значительным шагом в реализации спортивных амбиций Apple».