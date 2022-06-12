Apple приблизилась к выпуску собственного автомобиля

Гурмэн пишет, что когда Apple представила новую версию CarPlay на последней конференции разработчиков, это было больше, чем обновление программного обеспечения — это был предварительный просмотр одного из самых интересных продуктов компании: электромобиля. Обозреватель утверждает, что данный шаг соответствует шаблону Apple. Прежде чем компания выпускает новую категорию продуктов, она обычно презентует что-то, что служит основой для них. Например, в январе 2001 года Apple запустила iTunes, а десять месяцев спустя появился iPod.

Гурмэн также поделился инсайдерской информацией о том, что Apple ведёт переговоры с операторами цепочек поставок автомобильных запчастей и производства в целом. Кроме того, в компании уже работают одни из лучших дизайнеров автомобильной промышленности. По словам Гурмэна, хотя люди, знакомые с проектом, сомневаются, что Apple выпустит полностью автономный автомобиль в 2025 году, компания по-прежнему стремится к анонсу продукта в срок.