Авто
Вчера в 22:32
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Apple приблизилась к выпуску собственного автомобиля

Есть косвенные свидетельства
Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) заявил, что новый CarPlay является предвестником выпуска собственного автомобиля компании. Обновлённая система, которая стала частью iOS 16, позволяет управлять всеми системами машины, приборной панелью и экранами.
Apple приблизилась к выпуску собственного автомобиля

Гурмэн пишет, что когда Apple представила новую версию CarPlay на последней конференции разработчиков, это было больше, чем обновление программного обеспечения — это был предварительный просмотр одного из самых интересных продуктов компании: электромобиля. Обозреватель утверждает, что данный шаг соответствует шаблону Apple. Прежде чем компания выпускает новую категорию продуктов, она обычно презентует что-то, что служит основой для них. Например, в январе 2001 года Apple запустила iTunes, а десять месяцев спустя появился iPod.

Гурмэн также поделился инсайдерской информацией о том, что Apple ведёт переговоры с операторами цепочек поставок автомобильных запчастей и производства в целом. Кроме того, в компании уже работают одни из лучших дизайнеров автомобильной промышленности. По словам Гурмэна, хотя люди, знакомые с проектом, сомневаются, что Apple выпустит полностью автономный автомобиль в 2025 году, компания по-прежнему стремится к анонсу продукта в срок.

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