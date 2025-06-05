Zena CSS — это готовое решение с интегрированными компонентами, которое помогает автопроизводителям и разработчикам чипов быстрее создавать «умные» автомобили. Платформа построена на технологии Armv9 и включает мощный 16-ядерный процессор, отдельный блок для задач безопасности, защиту данных и интерфейсы для соединения разных частей системы.

По словам представителей Arm, использование Zena позволяет сократить время разработки чипов до 12 месяцев и уменьшить потребность в инженерах на 20%.