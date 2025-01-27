Астрономы думали, что открыли новый астероид, а это оказался автомобиль Tesla

Его приняли за астероид

Астроном-любитель недавно принял Tesla Roadster за астероид, но обнаружил, что это машина, запущенная в космос много лет назад. Объект, первоначально идентифицированный как астероид 2018 CN41, был обнаружен Центром малых планет (MPC) в начале января. Однако спустя всего 17 часов центр отказался от своего открытия, показав, что объект был не астероидом, а вишнево-красным Tesla Roadster.