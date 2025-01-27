Астрономы думали, что открыли новый астероид, а это оказался автомобиль Tesla

Опубликовано 27 января 2025, 08:151 мин.
Астрономы думали, что открыли новый астероид, а это оказался автомобиль TeslaЕго приняли за астероид
Астроном-любитель недавно принял Tesla Roadster за астероид, но обнаружил, что это машина, запущенная в космос много лет назад. Объект, первоначально идентифицированный как астероид 2018 CN41, был обнаружен Центром малых планет (MPC) в начале января. Однако спустя всего 17 часов центр отказался от своего открытия, показав, что объект был не астероидом, а вишнево-красным Tesla Roadster.
© Tesla
Roadster был запущен в космос в феврале 2018 года в рамках рекламного трюка компании SpaceX Илона Маска во время испытательного полета тяжелой ракеты Falcon Heavy. Автомобиль вместе с манекеном, одетым в скафандр, был отправлен на орбиту. С тех пор он дрейфует в космосе.
Хотя эта путаница была забавной, она вызвала беспокойство у астрономов. Увеличение количества искусственных объектов в космосе, таких как Tesla, может усложнить отслеживание потенциально опасных астероидов.