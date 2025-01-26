Audi представила концепт люксового зимнего внедорожника

Опубликовано 26 января 2025, 10:121 мин.
Audi представила концепт люксового зимнего внедорожникаQ6 E-Tron
Audi представила новый концепт внедорожного электромобиля на базе Q6 E-tron, предназначенный для суровых зимних условий. Концепт отличается приподнятым на 6,3 дюйма и расширенным на 9,8 дюйма кузовом, благодаря чему он выглядит более подходящим к езде по пересеченной местности, пишут СМИ. Генеральный директор Audi Гернот Дёльнер называет его «переосмыслением Quattro», имея в виду систему полного привода марки.
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Концепт Q6 E-Tron Off-Road оснащен четырьмя изготовленными на заказ осями, которые увеличивают крутящий момент на 50%, обеспечивая суммарную мощность 380 кВт. Это делает его намного мощнее обычного Q6 E-Tron. Автомобиль способен преодолевать холмы с 45-градусным уклоном, но в целях безопасности его максимальная скорость составляет 173 км/ч.
Этот автомобиль будет представлен на международной ледовой гонке FAT в Австрии 1 февраля.