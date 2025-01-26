Audi представила концепт люксового зимнего внедорожника

Концепт Q6 E-Tron Off-Road оснащен четырьмя изготовленными на заказ осями, которые увеличивают крутящий момент на 50%, обеспечивая суммарную мощность 380 кВт. Это делает его намного мощнее обычного Q6 E-Tron. Автомобиль способен преодолевать холмы с 45-градусным уклоном, но в целях безопасности его максимальная скорость составляет 173 км/ч.

Этот автомобиль будет представлен на международной ледовой гонке FAT в Австрии 1 февраля.