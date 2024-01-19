Aurus займет бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге

Опубликовано 19 января 2024, 14:12
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Aurus займет бывший завод Toyota в Санкт-ПетербургеПишет «Коммерсантъ»
Российский производитель люксовых автомобилей Aurus рассматривает возможность переноса производства на бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсантъ». Компания нанимает персонал в городе, а ее генеральный директор Андрей Панков возглавил «Шушары Авто», которой отошел завод.
В настоящее время Aurus производится в Елабуге. Однако компания стремится расширить производство и разнообразить модельный ряд, и завод в Санкт-Петербурге может стать хорошим подспорьем для достижения этих целей. Завод принадлежит российскому государственному научно-исследовательскому институту ФГУП НАМИ, который также является крупным акционером Aurus.
Этот шаг также станет переворотом для Санкт-Петербурга, который в последние годы сильно пострадал от закрытия нескольких автомобильных заводов.
Первоначально завод был построен компанией Toyota в 2007 году и выпускал модели Camry, Corolla и Avensis.
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