Автоконцерн Nissan приостановил операции в России и Украине

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Автоконцерн Nissan приостановил операции в России и УкраинеПока что на год
Генеральный директор японского автоконцерна Nissan Макото Утида заявил, что компания приостанавливает операции в России и Украине на год.
“Уходом” компаний с российского рынка сейчас никого не удивишь. Некоторые такие компании уже планируют свое скорое возвращение. Теперь же о приостановке операций высказались и в Nissan. Сама приостановка будет длиться год, по крайней мере такой срок назвал Макото Утида, и при этом затронет не только Россию, но и Украину.
Как объяснил Утида в ходе пресс-конференции, посвященной презентации отчета по итогам 2021 финансового года, данное решение было принято из-за проблемы с поставками и логистикой.
Мы не учитывали данные по РФ и Украине (в отчете) ... Мы предполагаем, что операции будут приостановлены на год
Макото Утида
Генеральный директор Nissan