Автоконцерн Nissan приостановил операции в России и Украине

“Уходом” компаний с российского рынка сейчас никого не удивишь. Некоторые такие компании уже планируют свое скорое возвращение. Теперь же о приостановке операций высказались и в Nissan. Сама приостановка будет длиться год, по крайней мере такой срок назвал Макото Утида, и при этом затронет не только Россию, но и Украину.

Как объяснил Утида в ходе пресс-конференции, посвященной презентации отчета по итогам 2021 финансового года, данное решение было принято из-за проблемы с поставками и логистикой.