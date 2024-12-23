Автомобиль с ИИ разбился перед своей гонкой с человеком

Во время тренировочного круга автомобиль, управляемый искусственным интеллектом, потерял сцепление с дорогой, закрутился и врезался в стену. Представители A2RL объяснили, что причиной аварии стала неспособность автомобиля прогреть шины за счет поворота, а также внезапная потеря давления в шинах.

Это событие продемонстрировало разрыв между симуляцией и реальными гонками. Хотя в идеальных условиях автономный автомобиль способен развивать скорость, равную 90−95% скорости водителя-человека, непредсказуемые факторы на трассе — вот проблема, с которой автоматике тяжело справляться.

Так как целью A2RL является развитие технологии автономного вождения через гонки, а не замена водителя-человека, извлеченные уроки могут улучшить функции безопасности в потребительских автомобилях.