Автомобиль Tesla запер своего хозяина внутри

12:54, 11 декабря 2022
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Автомобиль Tesla запер своего хозяина внутриОн оказался в ловушке
Один из владельцев Tesla Model Y рассказал, как машина заперла его в салоне. Ему пришлось выбивать окно.
Фото: Unsplash
Мужчина сообщил, что ехал всего 15 минут ночью на полном заряде перед тем, как Tesla подала сигнал о скором выключении. Автомобилист остановился, но оказался в ловушке. Он пытался следовать инструкциям Tesla для экстренных ситуаций, но в результате ему пришлось выбить стекло.
К сожалению, на этом испытания парня не закончились. Ему пришлось ждать более двух часов при минусовой температуре, пока наконец не появилась помощь на дороге.
Критики говорят, что инциденты, подобные тому, что случился с мужчиной, являются следствием плохого контроля качества Tesla.