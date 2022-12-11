Автомобиль Tesla запер своего хозяина внутри

Мужчина сообщил, что ехал всего 15 минут ночью на полном заряде перед тем, как Tesla подала сигнал о скором выключении. Автомобилист остановился, но оказался в ловушке. Он пытался следовать инструкциям Tesla для экстренных ситуаций, но в результате ему пришлось выбить стекло.

К сожалению, на этом испытания парня не закончились. Ему пришлось ждать более двух часов при минусовой температуре, пока наконец не появилась помощь на дороге.

Критики говорят, что инциденты, подобные тому, что случился с мужчиной, являются следствием плохого контроля качества Tesla.