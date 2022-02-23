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Автомобили Audi перейдут на новое поколение мобильной связи

Начиная с 2024 года
Немецкий производитель объявил, что некоторые модели автомобилей Audi, начиная с 2024 года, смогут подключаться к ультраширокополосной сети 5G компании Verizon.
Автомобили Audi перейдут на новое поколение мобильной связи

Водители новой линейки Audi 5G могут рассчитывать на множество новых функций, включая более высокую скорость загрузки или потоковой передачи развлекательных файлов, улучшенную автомобильную навигационную систему с 3D-картой, облачные пользовательские профили и даже возможность покупать вещи, не выходя из автомобиля.

Однако, скорее всего, для доступа к автомобильным сервисам 5G от Audi водителям придется оплатить подписку. Хотя Audi не раскрыла, сколько будет стоить подписка на 5G, текущий тарифный план Function On-Demand с автомобильным WiFi 4G LTE и навигацией стоит 849 долларов в год.

Новые автомобили с технологией 5G также будут опираться на текущий набор автомобильных сервисов Audi, включая информацию о светофорах и дорожные предупреждения с низкой задержкой. Это, скорее всего, будет означать еще более быструю и подробную версию того, что уже предлагают автомобили Audi с поддержкой 4G.

Источник: Engadget
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