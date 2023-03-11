Авто
12:34, 11 марта 2023
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Автомобили Ford F-150 Lightnings отзывают после возгорания батареи

Расследование длилось месяц

Ford решила отозвать 18 пикапов F-150 Lightning с дефектными аккумуляторными батареями. Одна такая уже успела привести к возгоранию по крайней мере одного грузовика.

Автомобили Ford F-150 Lightnings отзывают после возгорания батареи

Фото: Unsplash

Автопроизводитель возобновит производство электромобилей 13 марта после месячной паузы в производстве и отгрузке для расследования причин дефекта.

Ford заявил, что причина дефекта была обнаружена на заводе южнокорейского поставщика батарей SK On в Джорджии. Пресс-служба автоконцерна уточнила, что компании ничего не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этим дефектом. 

Пострадавшие автомобили находятся либо на дилерских площадках, либо у клиентов, подтвердила пресс-служба. Автопроизводитель находится в тесном контакте с Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, которая должна опубликовать уведомление об отзыве на следующей неделе.

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