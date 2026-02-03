Автомобили LADA и «Москвич» появились в продаже у М.Видео

В каталоге LADA представлены седаны Granta и Vesta, внедорожники Niva и др. Бренд «Москвич» предлагает городские кроссоверы, в том числе и электромобили.

Процесс покупки организован просто: клиент выбирает и оплачивает автомобиль на сайте М.Видео, после чего с ним напрямую связывается представитель дилерского центра для уточнения деталей, комплектации и организации доставки.

Услуга доступна покупателям по всей России, кроме Дальнего Востока. На первом этапе она активно запускается в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и др.